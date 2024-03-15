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"لأول مرة في التاريخ".. قرعة ربع نهائي الدوري الأوروبي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

شهد اليوم الجمعة 15 مارس، قرعة ربع نهائي الدوري الأوروبي بمشاركة أقوى الأندية الأوروبية، في تمام الساعة الواحدة ظهرا.

ونتج عن قرعة الدوري الأوروبي التي أجريت في مدينة نيون السويسرية، مواجهات نارية أبرزها ميلان ضد روما.

نتائج قرعة ربع نهائي الدوري الأوروبي

1.ميلان ضد روما

2. ضد أتالانتا

3.بايرن ليفركوزن ضد وست هام يونايتد

4.بنفيكا ضد مارسيليا

خريطة الدوري الأوروبي

-الفائز من ميلان وروما ضد الفائز من بايرن ليفركوزن ووست هام يونايتد

-الفائز من ليفربول وأتالانتا ضد الفائز من بنفيكا ومارسيليا

ولأول مرة في التاريخ يلاقي ميلان الإيطالي نظيره روما في مسابقة الدوري الأوروبي.

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