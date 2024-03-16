شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح رمضانية.. فوائد ممارسة الرياضة فى شهر الصيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ممارسة الرياضة من أهم الأشياء التي يداوم عليها الكثير من الناس وخاصة الرياضيين، وخلال شهر رمضان نقدم كل يوم نصيحة مهمة لكى تستغل هذا الشهر بشكل رياضى سليم يعود بالنفع على الجميع.

ونرصد في التقرير التالى فوائد ممارسة الرياضة في رمضان"

أجمع الأطباء والمتخصصين على أهمية ممارسة الرياضة في رمضان، والإستمرار في ممارستها لما لها من فوائد عديدة تمثلت:

حرق الدهون

خلال فترة الصيام يقوم الجهاز العضلي بالحصول على الطاقة عن طريق استخدام الغلوكوز الموجود في الكبد فإذا زاد المجهود البدني وزادت الحاجة إلى الطاقة وأصبحت كمية الغلوكوز بالكبد غير كافية لإمداد العضلات بالطاقة يقوم الجهاز العضلي باستخدام مصدر آخر وهو تحليل الدهون من الأنسجة الشحمية وأكسدة الأحماض الدهنية.

كما إذا قلت الأحماض الدهنية يتجه الجهاز العضلي إلى أكسدة الدهون الموجودة في الكبد، وبهذا يكون للرياضة أثناء الصيام دور جدًا فعال في خفض الوزن.

إنتاج الطاقة

إنّ النشاط والحركة ينشطان جميع عمليات الأكسدة وجميع أنظمة إنتاج الطاقة في الجسم.

تنشيط التمثيل الغذائي

تنشيط التمثيل الغذائي من أحد فوائد ممارسة الرياضة في رمضان، إذ تعمل ممارسة الرياضة في رمضان على زيادة كفاءة عمل الكبد وتنشط عملية التمثيل الغذائي.

زيادة كفاءة الجهاز العضلي

ممارسة الرياضة تُخلص الجسم من الشحوم وتُحافظ على وزن الجسم بعد الأكلات الرمضانية الدسمة والغنية بالدهون والسكريات.

زيادة كفاءة جهاز الدوران

من أبرز فوائد ممارسة الرياضة في رمضان زيادة كفاءة جهاز الدوران، فأثناء الرياضة يزيد إنتاج كرات الدم الحمراء وبالتالي تزيد كمية الهيموجلوبين التي تقوم بحمل ونقل الأكسجين.

يزيد إنتاج عدد كرات الدم البيضاء وبالتالى مناعة الجسم ومقاومة الأمراض.

يزيد إنتاج الصفائح الدموية مما يهيئ الجسم للتجلط السريع في حالة النزيف.