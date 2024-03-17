رابطة الأندية تكشف كواليس تأجيل مباراة الاهلي وإنبي وتدخل عامر حسين

كشف أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية، كواليس تأجيل مباراة الاهلي وإنبي، وسر تدخل عامر حسين عضو اتحاد الكرة.

وأكد أحمد دياب خلال تصريحات لبرنامج نجوم فى عز الظهر عبر إذاعة أون سبورت أف ام على موجات 93.7، أنه من إنجازات الرابطة خلال الموسمين الماضين إنهاء مباريات بطولة الدورى الممتاز قبل المعاد بشهرين.

وقال رئيس الرابطة:” إن خلال الموسمين الماضين تم العمل على عقود رعاية للأندية منتظمه وتسديدها فى موعدها ولم يأجل مباراة للأندية الغير مشاركة فى البطولات الأفريقية “.

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وأشار أحمد دياب، إلى أن المباراة التى يتم تأجيلها للأندية المشاركة فى البطولات الأفريقية ٣ ايام قبل المواجهة الداخلية و٤ ايام للمواجهات الخارجية.

وتابع : “عامر حسين ليس عضو رابطة الاندية ولكن المشرف على لجنة المسابقات فقط “.

وواصل: ” من الجيد عدم معرفة عامر حسين بتأجيل مباراة الاهلى وانبى وذلك مخالف للقواعد التى وضعنها وهذا الأمر تم لمنح الجهاز الفنى آلجديد لمنتخب مصر المساحة الكاملة تحت قيادة حسام حسن وهذا استثناء”.

وأوضح: غير راضى عن تغير شكل بطولة الدورى المصرى الممتاز ولكن مفيد وهناك العديد من الدوريات الأوروبية تعمل على تغير نظام البطولات المحلية والكرة المصرية فى خطر حاليا”.

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وفجر مفاجأة قائلاً:أنا قبل الدخول فى رابطة الأندية أقوم بتشجيع النادى الأهلى ولكن حاليا تابع لجميع الأندية”.

وتطرق دياب بحديثه إلى انتخابات الجبلاية قائلاً: لم أحسم حتى الآن خوض أنتخابات اتحاد الكرة وفى حال الترشح سوف يكون على منصب الرئيس ولدى قائمة كاملة.

وأضاف احمد دياب فى حال التعاون مع المهندس هانى أبوريدة سوف نجلس ونتفق على التفاصيل.