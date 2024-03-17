بثلاثية نارية.. ميلان يخطف الفوز من هيلاس فيرونا في الدوري الإيطالي

خطف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان، الفوز من نظيره هيلاس فيرونا، في المباراة النارية التي جمعت بينهما في بطولة الدوري الإيطالي.

أقيمت مباراة ميلان ضد هيلاس فيرونا، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري الإيطالي بهذا الموسم 2023-2024.

وحقق ميلان الفوز بثلاثة مقابل هدف، في ريمونتادا مثيرة استضافها ملعب مارك بينتجودي، في الدوري الإيطالي بنسخته الحالية.

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سجل ثيو هيرنانديز الهدف الأول للميلانو في الدقيقة 44 من عمر اللقاء، وذلك قبل أن يضاعف كريستيان بوليسيتش الهدف الثاني لفريقه بالدقيقة 50.

هيلاس فيرونا قلص الفارق بالهدف الذي سجله في الدقيقة 60، بعدما انتهى الشوط الأول بتقدم ميلان بثنائية نظيفة.

وفي الدقيقة 79 عزز فريق مـيلان نتيجته بالهدف الثالث، الذي جاء بقدم اللاعب صامويل تشوكويزي، ليمنح الفوز لفريقه وثلاث نقاط هامة.

وبهذا الفوز، حافظ ميلان على وصافته في ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 62 نقطة، بينما يأتي هيلاس فيرونا في المركز الخامس عشر بـ 26.