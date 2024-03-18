شكرا لقرائتكم خبر عن انضمام مصطفى محمد وتريزيجيه ومرموش وحجازى للمنتخب استعدادا لكأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينضم الرباعى المحترف مصطفى محمد، وعمر مرموش، وأحمد حجازى، بالإضافة إلى محمود حسن تريزيجيه إلى معسكر المنتخب الوطنى المقام باستاد القاهرة، في إطار الاستعداد للمشاركة فى دورة كأس عاصمة مصر والتي تقام في الفترة من 18 إلى 26 مارس الجارى.

وينضم الرباعى لمعسكر المنتخب بعد انتهاء ارتباطاتهم مع الأندية التي يلعبوا لها بالخارج.

كان الثنائى محمد شريف وحمدى فتحى وصلوا أمس إلى القاهرة وانضموا بالفعل إلى تدريبات الفراعنة استعداد للبطولة.

ويلعب منتخب مصر مع نيوزيلندا يوم 22 مارس الجاري في أولى مباريات الدورة الودية على أن يلعب منتخبا كرواتيا وتونس في المباراة الأخرى.

وتنطلق مباريات البطولة يوم 22 مارس الجاري، على أن يتقابل الخاسران من الجولة الأولى لتحديد صاحب المركزين الثالث والرابع يوم 25 مارس.

بينما يتأهل الفائزان للمباراة النهائية للعب على المركزين الأول والثاني يوم 26 مارس.