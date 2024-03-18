شكرا لقرائتكم خبر عن معتز زدام لاعب المصري ضمن قائمة منتخب تونس استعدادًا لبطولة عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم ضم معتز زدام لاعب خط وسط الفريق الأول للكرة بالنادي المصري لقائمة المنتخب الوطني التونسي والملقب بنسور قرطاج والمشارك في بطولة كأس عاصمة مصر التي ينظمها الاتحاد المصري لكرة القدم خلال الفترة من الثاني والعشرين من مارس الجاري وحتى السادس والعشرين من الشهر ذاته بمشاركة منتخب مصر - صاحب الأرض والجمهور - ومنتخبات تونس وكرواتيا ونيوزيلاندا.

جدير بالذكر أن معتز زدام والبالغ من العمر 23 عامًا ويشغل مركز لاعب خط الوسط كان انضم للمصري على سبيل الإعارة بنية البيع خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادما من فريق الترجي ، حيث ظهر مع الفريق بمستوى طيب للغاية خاصة بعدما نجح في احراز هدفين في شباك المقاولون العرب وسموحة، علما بأن اللاعب كان قد سبق له أيضا تمثيل المنتخب التونسي الأول وكذلك منتخبات الناشئين والشباب.

وكان معتز زدام قدم أوراق اعتماده للجهاز الفني للفريق بقيادة علي ماهر، بعد تألقه في المباريات التي شارك بها، وشارك زدام مع المصري في 5 مباريات حتى الآن، سجل خلالها هدفين ونجح فى خطف أنظار الجماهير.

وتقدم المصرى إلى المركز الأول وصدارة جدول مسابقة الدورى بعدما حصد 27 نقطة، عقب خوض 14 مباراة، حيث فاز المصرى فى 8 مباريات وتعادل فى 3 مباريات وخسر ثلاث مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المصرى 21 هدفاً واستقبلت شباكهم 18 هدفاً آخر.