شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة أحمد سليمان: يرهقني فى رمضان بطلب تناول الأكلات الصحية والان مع تفاصيل الخبر
وقالت زوجة أحمد سليمان خلال استضافتها ببرنامج "المدام في المطبخ"، المذاع عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة وتقدمه الإعلامية نجلاء حلمي، "نعاني دوما مع أحمد سليمان خلال شهر رمضان، خاصة أنه يطلب دائما تناول أكل صحي، لأنه يعاني من ارتفاع الكوليسترول وضغط الدم".
وأضافت هناء عزت، "يوميا أحمد يتناول جبنة بيضاء بالطماطم، بجانب الأطباق الرئيسية والفول وجبة أساسية على مائدة الإفطار، ومنذ زواجي من أحمد سليمان وأنا أعشق الدخول المطبخ".
وأبدت هناء عزت حزنها الشديد على حال القلعة البيضاء خلال الفترة الأخيرة، وفقدان بطولة كأس مصر على يد النادي الأهلي مؤخرا. وقالت زوجة أحمد سليمان خلال استضافتها ببرنامج "المدام في المطبخ"، المذاع عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة وتقدمه الإعلامية نجلاء حلمي، "كلنا زعلانين على حال نادي الزمالك وما يمر به خلال الفترة الأخيرة، وأزمات الزمالك تؤثر علينا في المنزل بالسلب".
وأضافت هناء عزت، "أعلم مشاكل الزمالك من المنزل، خاصة أن أحمد سليمان دائم الشجار فى الهاتف، بسبب أزمات ومشاكل الزمالك المستمرة، ودوما صوته عال ومرتفع خلال مكالماته، ومنذ دخول أحمد نادي الزمالك وهو حامل هموم النادي على عاتقه".
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