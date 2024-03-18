شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة أحمد سليمان: يرهقني فى رمضان بطلب تناول الأكلات الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت هناء عزت، زوجة أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، معاناتها مع زوجها بسبب رفضه تناول الأكلات الدسمة، خاصة خلال عزومات شهر رمضان المعظم.

وقالت زوجة أحمد سليمان خلال استضافتها ببرنامج "المدام في المطبخ"، المذاع عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة وتقدمه الإعلامية نجلاء حلمي، "نعاني دوما مع أحمد سليمان خلال شهر رمضان، خاصة أنه يطلب دائما تناول أكل صحي، لأنه يعاني من ارتفاع الكوليسترول وضغط الدم".

وأضافت هناء عزت، "يوميا أحمد يتناول جبنة بيضاء بالطماطم، بجانب الأطباق الرئيسية والفول وجبة أساسية على مائدة الإفطار، ومنذ زواجي من أحمد سليمان وأنا أعشق الدخول المطبخ".