شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم نور الدين: الكاميرا دائما تعاملنى مثل شيكابالا ومتعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف إبراهيم نور الدين الحكم الدولى أن المخرجين والكاميرات تعامله مثل النجوم أبرزهم عبد الله السعيد وشيكابالا وعماد متعب، وهذا الأمر ليس له دخل فيه تماما ولا يتعمد لفت الأنظار.

وقال إبراهيم نور الدين، فى تصريحات لبرنامج نجوم فى عز الظهر عبر إذاعة أون سبورت إف إم على موجات 93.7، "لا يوجد حكم يتعمد ارتكاب الأخطاء واحتساب بعض الكرات بشكل متعمد، ولكن سوء تقدير فقط أو تمركز خطأ".

وأضاف إبراهيم نور الدين، "تقنية الفار قامت بتقليل الأخطاء وتحقيق العدالة بشكل كبير فى المباريات".

وتابع إبراهيم نور الدين، "اعتذرت عن الأخطاء فقط وليس للمسئولين فى الأندية ولست فى خلاف مع أحد".

واختتم إبراهيم نور الدين قائلا، "تصريحات زميلى محمد عادل تم فهمها بشكل خاطئ، وهو من أفضل الحكام حاليا".