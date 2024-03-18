شكرا لقرائتكم خبر عن فيفا يعلن دخول بطولة كأس عاصمة مصر ضمن مشروع FIFA Series والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" أن بطولة كأس عاصمة مصر الودية ضمن مشروع "FIFA Series" لتنظيم مباريات ودية بين منتخبات من قارات مختلفة.

مشروع FIFA Series كان مقررا أن ينطلق هذه السنة بتنظيم بطولات فى أذربيجان والجزائر والسعودية، ومصر دخلت فى القائمة ببطولة كأس عاصمة مصر التى تضم منتخبات نيوزيلندا وتونس وكرواتيا بجانبها.



ترحيب فيفا بكأس عاصمة مصر

ونشر الحساب الرسمة للفيفا عبر حسابه على "فيس بوك": "الترحيب بالمضيف الخامس لسلسلة الفيفا: مصر، تم توسيع النسخة التجريبية لهذا العام لتشمل أربعة فرق إضافية، مع كرواتيا ومصر وتونس ونيوزيلندا للمنافسة فى القاهرة فى الفترة من 22-26 مارس".



منتخبات كأس عاصمة مصر

وأضاف الحساب، "يسهل الفيفا سلسلة الفيفا للترويج لمباريات أكثر مغزى بين فرق من مختلف القارات، والتي بخلاف ذلك ليس لديها فرص منتظمة للعب مباريات ودية عبر القارات".

جماهير مصر

وتابع: "الجزائر وأذربيجان والمملكة العربية السعودية (x2)، وسريلانكا تم الإعلان عنها بالفعل كمضيفة لسلسلة الفيفا لعام 2024، مع إضافة مصر كمستضيف خامس، ستضم النسخة التجريبية 24 جمعية أعضاء الفيفا تلعب في خمسة مواقع عبر ثلاث قارات".

ويخوض منتخب مصر مباراته الأولى أمام نيوزيلندا مساء الجمعة المقبل ضمن منافسات بطولة كأس العاصمة الإدارية الجديدة، وفى حالة تحقيق المكسب يواجه الفائز من تونس وكرواتيا يوم 26 مارس الجارى.

وتواصلت اتحادات كرة القدم في مصر، كرواتيا، تونس ونيوزيلندا، وتم الاتفاق على إقامة البطولة الدولية الودية التي تضم المنتخبات الأربعة في العاصمة المصرية القاهرة، بدلًا من الإمارات كما كان مقررًا في السابق، على أن يقوم الاتحاد المصري لكرة القدم بتنظيم البطولة.

وتبعًا للاتفاق تقام البطولة في الفترة بين 18-26 مارس الحالي وفقًا للشكل المحدد مسبقًا، حيث يواجه المنتخب المصري نظيره النيوزيلندي، ويلتقي منتخبا تونس وكرواتيا في نصف النهائي، على أن تقام مباراة تحديد صاحب المركز الثالث بين الخاسرين يوم 25 مارس، ويلتقي الفائزان في المباراة النهائية يوم 26 مارس.