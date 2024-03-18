شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب قطاع الناشئين يكشف مدة غياب لاعب الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثبتت الفحوصات الطبية التي خضع لها محمد سمير لاعب خط وسط فريق الإسماعيلي مواليد 2007 إصابته بقطع بالرباط الرضفي الفخذي الأوسط، ليتأكد غياب اللاعب عن مباريات فريقه لمدة شهر ونصف.

وقال الدكتور أحمد هشام السيد رئيس الجهاز الطبي بقطاع الناشئين بالنادي الإسماعيلي، إن اللاعب خضع لعدة فحوصات طبية خلال الفترة الماضية، وأثبتت حاجة اللاعب لمدة لا تقل عن 6 أسابيع حتى يتمكن من المشاركة في تدريبات فريقه.

وكان اللاعب قد تعرض للإصابة أثناء مشاركته في مباراة فريقه أمام إنبي في المباراة التي أقيمت على الملعب الفرعي بإستاد الإسماعيلية.

واختتم اسماعيلى 2007 استعداداته اليوم لمواجهة زد في المباراة المقرر إقامتها غدا في التاسعة مساء على الملعب الفرعي بإستاد الإسماعيلية في إطار مواجهات المرحلة الثانية من بطولة دوري الجمهورية.

فى شأن أخر، تعرض يوسف محمد لاعب فريق الإسماعيلي مواليد 2006 لكدمة في قصبة القدم وذلك على هامش مشاركته ضمن صفوف فريقه بمواجهة الأمس أمام حرس الحدود والتي انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد.

وخضع اللاعب الشاب للأشعة والتي أثبتت حاجته للراحة لمدة لاتقل عن أسبوعين قبيل العودة للتدريبات من جديد.

ومن المقرر أن يخضع يوسف محمد لبرنامج تأهيلي تمهيدا للانتظام بالتدريبات الجماعية في الفترة المقبلة.