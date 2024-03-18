المصرى يحفز لاعبيه بالمكافآت للحفاظ على قمة الدورى بعد انتهاء التوقف

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القاهرة - سامية سيد - حرص مجلس إدارة النادي المصري على تحفيز لاعبي الفريق بعد النتائج المميزة التي قدمها الفريق البورسعيدي بالدوري، وقادته للتربع على قمة جدول المسابقة حتى انتهاء فترة التوقف الدولي القائمة.

وأكد المجلس استمرار الدعم من الإدارة للفريق من أجل مواصلة نتائجه الطيبة وتحقيق حلم جماهير بورسعيد بالمناسبة على كافة البطولات التي يشارك بها الفريق.

كما وعد مسؤولو المصري لاعبي الفريق بصرف مكافآت مادية للاعبين، حال استمرار العروض الجيدة والحفاظ على صدارة جدول الترتيب.

ويواصل الفريق الأول للكرة بالنادي المصري استعداداته لمواجهة الاتحاد السكندري بمعسكر القاهرة، وذلك فى غياب 4 لاعبين دوليين وهم، محمد الشامي مع المنتخب الأول ومحمد طارق وأحمد عيد بالمنتخب الأولمبي، وأحمد وهبة حارس المرمى والذي انضم لمنتخب الناشئين.

وتقدم المصرى إلى المركز الأول وصدارة جدول مسابقة الدورى بعدما حصد 27 نقطة، عقب خوض 14 مباراة، حيث فاز المصرى فى 8 مباريات وتعادل فى 3 مباريات وخسر ثلاث مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المصرى 21 هدفاً واستقبلت شباكهم 18 هدفاً آخر.

ويبحث النادى المصرى عن مواصلة الانتصارات فى المسابقة المحلية والحفاظ على تواجده بين الأربعة الكبار داخل المربع الذهبى بجدول الدورى، وذلك للعودة إلى المشاركة الأفريقية.