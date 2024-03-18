شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مباريات حاسمة بين خماسى دورى المحترفين لحسم المتأهلين للممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ازدادت المنافسة فى مرحلة الصعود بدورى المحترفين قبل 4 جولات على إسدال الستار لمعرفة الفريقين المتأهلين للدورى الممتاز فى الموسم المقبل، والتى توقفت إلى بعد شهر رمضان الكريم.

ويتأهل أول فريقين فى الترتيب بشكل مباشر للدورى الممتاز، بينما يخوض صاحب المركز الثالث دورة رباعية مع أول المجموعات الثلاثة فى القسم الثالث على البطاقة الثالثة المؤهلة للممتاز.

واقترب فريق بتروجت بقيادة سيد عيد بنسبة 99% البطاقة الأولى المؤهلة للممتاز بعدما واصل صدارة ترتيب دورى المحترفين برصيد 54 نقطة، بفارق 10 نقاط عن أقرب مطارديه نادى غزل المحلة صاحب الوصافة برصيد 44 نقطة، بعد التعادل بينهما في إطار الجولة الخامسة من دورى المحترفين مرحلة الصعود بهدفين لمثلهما.

ويحتاج فريق بتروجت 3 نقاط من أجل حسم تأهله للدورى الممتاز بشكل رسمي بغض النظر عن باقى نتائج المباريات المتبقية في المسابقة كمتصدر للترتيب، فى آخر 4 مباريات متبقية له.

5 مواجهات تصادمية بين المتنافسين

تشتعل المنافسة على المركز الثانى المؤهل بشكل رسمي للممتاز بين 5 أندية يفصل بينها 4 نقاط فقط سهلة تعويضهما خصوصا مع وجود مباريات مشتركة بينهما، وهى غزل المحلة وحرس الحدود ووادى دجلة ولافيينا والسكة الحديد.

وستكون هذه المباريات حاسمة بشكل كبير لأنها ستلعب فيما بينهما وهى كالتالى..

غزل المحلة مع حرس الحدود

وادى دجلة مع بتروجت

غزل المحلة مع لافيينا

لافيينا مع السكة الحديد

السكة الحديد مع بتروجت

المباريات المتبقية لكل فريق

سيكون فريق غزل المحلة بقيادة أحمد عيد عبد الملك، صاحب المركز الثانى برصيد 44 نقطة، ويتبقى له 4 مباريات أمام حرس الحدود، راية، لافيينا، بروكسى.

بينما يواجه حرس الحدود بقيادة محمد مكى صاحب المركز الخامس برصيد 43 نقطة، كلا من غزل المحلة، لاڤيينا، طنطا، القناة.

ويصطدم فريق وادى دجلة بقيادة الكرواتى توليتش القابع في المركز الرابع برصيد 43 نقطة، بأندية طنطا، القناة، بتروجت، راية.

ويلتقى فريق لافيينا صاحب المركز الثالث برصيد 43 نقطة مع كل من السكة الحديد، حرس الحدود، غزل المحلة، طنطا.

وسيكون فريق السكة الحديد صاحب المركز السادس برصيد 37 آخر المتمسكين بالأمل الأخير أمام مواجهات قوية مع لاڤيينا، طنطا، القناة، بتروجت.