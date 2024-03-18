شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة واحدة تفصل بيرسى تاو عن نادى المائة مع الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتاج الجنوب أفريقي بيرسي تاو، لاعب الأهلي، مباراة واحدة مع فريقه للوصول إلى مباراته رقم 100 فى مسيرته مع الفريق الأحمر والذى انضم إلى صفوفه قبل موسمين، ونجح في تحقيق تاريخ كبير مع القلعة الحمراء وحصد خلاله العديد من البطولات المحلية والقارية.

وقد تشهد مباراة الأهلي القادمة أمام سيمبا فة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، حال مشاركة بيرسي تاو أساسياً فى اللقاء، تسجيل مشاركته رقم 100 بقميص الأهلي منذ الانضمام إلى صفوفه في موسم 2021 / 2022.

وانضم بيرسي تاو إلى الأهلي في صيف 2021 عندما كان مواطنه بيتسو موسيماني مديرا فنيا للفريق الأحمر، حيث طلب التعاقد مع لاعبي برايتون الإنجليزي السابق.

وجاءت أرقام بيرسي تاو مع الأهلي منذ الانضمام لصفوفه كالتالي:

لعب: 99 مباراة

ساهم في: 38 هدفا

سجل: 24 هدفا

صنع: 14 هدفا