شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ارتباطات المنتخبات الوطنية فى التوقف الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد فترة التوقف الدولى ارتباطات خاصة للمنتخبات الوطنية فى مختلف الأعمار السنية، سواء المنتخب الأول بقيادة حسام حسن، أو المنتخب الأولمبى بقيادة البرازيلى ميكالى، أو منتخب الشباب، بقيادة وائل رياض شيتوس.

س: ما البطولات التي تشارك بها المنتخبات خلال التوقف؟

ج: يشارك المنتخب الأول في كأس عاصمة مصر المقرر إقامتها بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويشارك المنتخب الاولمبى في دورة غرب آسيا، بينما يشارك منتخب الشباب فى دورة ودية بدولة الجزائر.

س: ما تفاصيل بطولة كأس عاصمة مصر؟

ج: تقام بطولة كأس عاصمة مصر في الفترة من 18 إلى 26 مارس الجارى بمشاركة منتخبات مصر ونيوزيلندا وتونس وكرواتيا.

س: متى تقام دورة غرب أسيا بمشاركة المنتخب الأولمبى؟

ج: تقام دورة غرب أسيا بمدينة الاحساء السعودية، في الفترة من 18 إلى 26 مارس الجارى، بمشاركة 8 فرق هى مصر وأستراليا، السعودية، الأردن، العراق، الإمارات، كوريا الجنوبية، تايلاند.

س: ما تفاصيل الدورة الودية بالجزائر بمشاركة منتخب الشباب؟

ج: توجهت بعثة منتخب الشباب إلى الجزائر صباح اليوم للمشاركة في الدورة الودية خلال الفترة من 18 حتى 26 مارس الجاري بمشاركة منتخبات مصر والجزائر وتونس وموريتانيا.