شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم نور الدين: لم أتهرب من خوض الاختبارات البدنية ولم أطلب إدارة القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف إبراهيم نور الدين الحكم الدولى أنه تعرض للإصابة بمزق فى القدم وتم إخطار محمد فاروق نائب رئيس لجنة الحكام بهذا الأمر، لذا لم يخضع للاختبار البدنى، مشدداً على أنه لم يتهرب منه مثلما أشيع.

وقال إبراهيم نور الدين فى تصريحات لبرنامج نجوم فى عز الظهر عبر إذاعة أون سبورت إف إم على موجات 93.7، "لم أطلب إدارة مباراة الأهلى والزمالك الماضية فى ختام مسيرتى التحكمية التى سوف تنتهى الموسم الجارى".

وأضاف إبراهيم نور الدين، "هناك مجموعة كبيرة تعمل لعمل فجوة كبيرة بين كبار الحكام حيث تعرضت لحملة منذ فترة كبيرة لتشويه صورتى".