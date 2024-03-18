شكرا لقرائتكم خبر عن شخصيات رياضية لها تاريخ.. حنفى بسطان لعب بقميص الزمالك تحت 3 مسميات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمر الأيام وتمضي السنين والتاريخ لم ولن ينسى من تركوا "بصمة" في ملاعبنا الكروية، فصفحات كرة القدم المصرية مليئة بالنجوم الكبار الذين يمثلون علامات مُضيئة سيذكرها التاريخ أمد الدهر بفضل نجاحاتهم وإنجازاتهم الخالدة.

فى السطور التالية نكشف النقاب عن "شخصيات رياضية لها تاريخ" في ملاعبنا الكروية المصرية، ونستعرض يومياً شخصية حققت إنجازات لن ينساها التاريخ.

نتحدث اليوم عن حنفي بسطان لاعب الزمالك والمنتخب السابق، الذي ولد بالسيدة زينب 1922، تخرج فى كلية البوليس 1949 ، كان كابتن مدرسة السعيدية وشاهده محمود بدر الدين وضمه لصفوف الزمالك 1940.

انضم بسطان للمنتخب عام 1945 وشارك في دورة لندن نفس العام لعب اكثر من 50 مباراة دولية وأكثر من 55 اجنبية عسكرية وفاز مع المنتخب بكأس الأمم الأفريقية 1957

من المفارقات في المشوار الكروي لـ بسطان أنه لعب للزمالك تحت 3 مسميات، الأول عندما كان اسمه المختلط، والثاني عندما تم تغيير اسمه إلى فاروق، وبعد ذلك إلى الزمالك.