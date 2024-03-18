سيميوني : الفوز بلقب الدوري الأسباني يشكل ضغوطا على فريقي

ياسر رشاد - القاهرة - كشف دييجو سيميوني المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد ان فريقه يعاني من صغوطا شديدة من الناحيتين النفسية والفنية عقب فوزه قبل موسمين بلقب الدوري الأسباني قبل سنوات .

وقال دييجو سيميوني على خلفية الخسارة الكبيرة التي تعرض لها فريق أتلتيكو مدريد على ملعبه ملعب الواندا ميترو بوليتانو مساء الأحد في بطولة الدوري الأسباني بثلاثة اهداف مقابل لاشىء وهي المرة الأولى التي يتلقى فيها أتلتيكو مدريد تحت قيادة دييجو سيميوني ثلاثة اهداف من فريق برشلونة على ملعبه : لا نمر بوقت طيب في الفترة الحالية على الرغم من تحقيقنا أنتصار على الانتر في دوري أبطال اوربا خلال الأسبوع الماضي . بعد حصولنا على لقب الدوري الأسباني نعاني كثيرا فليس من السهل على اللعب في ثلاث مسابقات قوية والتنافس عليها في نفس الموسم . الفرق المنافسة تتحسن وعلينا ان نتحسن بنفس المقدار حتى نحقق الأهداف التي نسعي اليها .

وعن احتلال اتلتيكو مدريد المركز الخامس حاليا بفارق نقطة عن صاحب المركز الرابع فريق أتلتيك بيلباو وخارج نطاق الأندية التي ستتأهل الى دوري أبطال أوربا قال دييجو سيميوني : الكل يعلم بوضوح ماهي اهدافنا موسم وراء موسم ولا خلاف على ان التأهل الى دوري أبطال أوربا اولوية تامة لفريقنا . نحن في التوقيت الحالي في حالة أقل من شهر ماضى وعلينا ان نعود الى مستوانا سريعا قبل مواجهات حاسمة سواء في دوري الأبطال او في صراع الدوري الأسباني للوصول الى دوري أبطال اوربا الموسم المقبل .

يذكر ان اتلتيكو مدريد صعد الى ربع نهائي دوري أبطال اوربا وسيلاقي بروسيا دورتموند الالماني والفائز سيواجه الفائز من برشلونة و باريس سان جيرمان الفرنسي في الدور نصف النهائي وبصعوده الى الدور ربع النهائي ضمن اتلتيكو مدريد التواجد في النسخة الموسعة من كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة الأمريكية عام 2025 بتواجد 32 فريقا .