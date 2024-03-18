مشكلة خطيرة.. سبب غياب كانسيلو أمام أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

تسبب جواو كانسيلو، ظهير برشلونة، في إثارة الجدل بعد غيابه عن مباراة أتلتيكو مدريد، أمس الأحد، في الجولة الـ29 من الدوري الإسباني الممتاز “الليجا”.

وكان الظهير الأيمن البرتغالي جواو كانسيلو استبعد بشكل مفاجئ من قائمة برشلونة قبل ساعات من المباراة.

وذكرت تقارير، أن كانسيلو يعاني من مشكلة في اللياقة البدنية تمنعه من اللعب ضد أتلتيكو مدريد.

لكن خافيير ميجيل الصحفي الشهير بصحيفة “آس” الإسبانية، كتب على حسابه بشبكة “إكس”: “الفريق يهدي الفوز إلى كانسيلو.. إنه لم يسافر بسبب مشكلة شخصية خطيرة، وليس بسبب الإصابة”.

اقرأ أيضًا: ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة على أتلتيكو مدريد

وقال فيرمين لوبيز لاعب برشلونة أن زميله جواو كانسيلو، يعاني من ظروف أسرية صعبة وذلك بعدما أهدى فوز له قائلا، “أهدى هذا الفوز لجواو كانسيلو الذي يعاني من ظروف صعبة فى المنزل”.

كان برشلونة انتصر، بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد على أتلتيكو مدريد، مساء أمس الأحد، على ملعب “واندا ميتروبوليتانو”.

وبهذا الانتصار رفع برشلونة رصيده إلى 64 نقطة في وصافة جدول ترتيب الليجا، بينما تجمد رصيد أتلتيكو مدريد عند 55 نقطة في المركز الخامس.