كهربا يقلل من السعيد بسبب إمام عاشور ويصدم شيكابالا

قام محمود عبد المنعم كهربا، نجم الفريق الكروي الأول بالنادي الاهلي، بالتقليل من صفقة انضمام عبد الله السعيد لـ الزمالك، بسبب إمام عاشور.

وتواجد محمود كهربا نجم الاهلي، مع عبدالله السعيد، لاعب الزمالك، اليوم الاثنين، ضيفًا في برنامج “رامز جاب من الأخر”، الذي يقدمه الفنان رامز جلال.

وقال كهربا في تصريحات خلال البرنامج، إن صفقة انتقال إمام عاشور لـ الاهلي أقوى بكثير من صفقة عبدالله السعيد وفرق السماء من الأرض.

اقرأ أيضاً.. ترتيب الدوري الإنجليزي بعد خصم 4 نقاط من نوتينجهام فورست

وطالبه رامز جلال، بالتعليق على بعض الصور بينهم محمود شيكابالا، ليرد:”: “معنديش حاجة أقولها لشيكابالا”.

ووجه رامز جلال، سؤالًا لـ كهربا، قائلًا:” لو مجدي عبد الغني أمامك ماذا ستقول له؟”، ليرد نجم الاهلي:”حسبي الله ونعم الوكيل فيك ربنا هيجبلي حقي”.

ورد كهربا على حديث رامز، أنه سيجد في نهاية الممر أحمد مجاهد ليستلم الميدالية:” لا مش عايز أشوفه”.