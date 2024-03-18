"فرصة للانتقام".. المدير الفني للمنتخب الكرواتي يعلق على بطولة كأس العاصمة الإدارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

تحدث الكرواتي زلاتكو داليتش المدير الفني لمنتخب كرواتيا، عن استعداداته للمشاركة في بطولة كأس العاصمة الإدارية خلال مارس الجاري بمصر.

وقال داليتش في تصريحات عبر الموقع الرسمي للاتحاد الكرواتي: "سنقوم باستخدام هذه البطولة من أجل الاستعداد الجيد لبطولة أمم أوروبا 2024".

وأضاف: "تغيير مكان إقامة البطولة من أبو ظبي إلى القاهرة عطل خططنا، لذلك سنذهب إلى القاهرة يوم الخميس فقط، وإقامة البطولة في مصر يمنحها أجواء كروية أكبر وتواجد جماهيري أكثر بكل تأكيد".

وتابع: "أريد أن أذهب للاختلاط والاسترخاء، ولكن ليس بمعنى أننا سنتجاهل النتيجة، لقد خسرنا أمام تونس من قبل وهذه فرصة للانتقام، سنبذل قصارى جهدنا في هذه اللحظة، لكني أريد أن تكون الأجواء مختلفة بعض الشيئ عن المعتاد".

واختتم دليتش تصريحاته: "إيفان بيريزيتش متواجد معنا حتى يوم الخميس المقبل، ولكن سيتم تحديد موقفه من الذهاب إلى مصر من قبل الطاقم الطبي، ويجب ألا نتسرع في أمر مشاركته في المباريات، والمنتخب دون إيفان يكون أضعف بشكل كبير، وسوف أتحدث معه، وأقول له ألا يتسرع من أجل العودة".

ويخوض منتخب كرواتيا منافسات بطولة كأس العاصمة الإدارية بمصر، خلال الفترة من 22 مارس الجاري حتى 26 من الشهر ذاته.

ويلاقي المنتخب الكرواتي نظيره منتخب تونس، في مباراة نصف نهائي البطولة يوم 23 مارس.