"بمشاركة مصر".. تعرف على موعد قرعة أولمبياد باريس 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

تنتظر جماهير كرة القدم المصرية موعد إجراء قرعة منافسات كرة القدم بأولمبياد باريس 2024، والتي تشهد مشاركة منتخب مصر الأولمبي.

ومن المقرر إقامة القرعة يوم الأربعاء المقبل الموافق 20 مارس الجاري، بمدينة سان دوني بفرنسا، في تمام الساعة التاسعة مساءً.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم في وقت سابق، عن تصنيف المنتخبات المشاركة في أولمبياد باريس 2024

وتواجد منتخب مصر تحت 23 عاماً في التصنيف الثالث، ضمن المنتخبات المشاركة في هذه البطولة.

وكان المنتخب المصري تمكن من الصعود إلى أولمبياد باريس، بعد حصوله على المركز الثاني ببطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاماً، بعد الهزيمة في المباراة النهائية بنتيجة هدفين مقابل هدف أمام صاحب الأرض منتخب المغرب.

ويستعد منتخب مصر الأولمبي للمشاركة في بطولة غرب آسيا، والمقرر إقامتها في السعودية خلال الفترة من 18 حتى 26 مارس الجاري.

ويستهل المنتخب المصر مشواره في بطولة غرب آسيا بمواجهة نظيره الإماراتي، يوم الأربعاء المقبل الموافق 20 مارس.