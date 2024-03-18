"كنت قريب من الانضمام".. نجم بيراميدز يكشف أسباب فشل انتقاله إلى الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

كشف مروان حمدي مهاجم نادي بيراميدز، عن أسباب فشل انتقاله إلى النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وقال حمدي في تصريحات عبر إذاعة "أون تايم": "كنت على أعتاب الانضمام إلى النادي الأهلي في يناير الماضي، وكان هناك تفاوض مع النادي الأهلي من أجل الانضمام، ولكني فوجئت بإيقاف المفاوضات ولا أعرف السبب".

وأضاف: "المدير الفني للنادي الأهلي مارسل كولر، وكذلك مجلس الإدارة كانا يرغبان في ضمي، وأعتقدت أن الأمور كانت ستكون أسهل في التفاوض مع النادي المصري في ذلك الوقت، بسبب المشكلة التي كانت لدي مع النادي في ذلك الوقت".

وتابع: "الأهلي لم يتحدث معي مرة أخرى، وكان لدي عرضًا من بيراميدز وهو نادٍ كبير أيضًا، وكان شيء جيد بالنسبة لي".

وعن سبب أزمته مع جماهير النادي المصري قال: "عقب خسارتنا (المصري) مباراة سيراميكا كليوباترا، في نهائي كأس رابطة الأندية الموسم الماضي، توجهنا إلى الفندق، وكان هناك بعض اللاعبين اصطحبوا أسرهم وأنا من بينهم، للاحتفال في حال التتويج بالكأس، وهذا شيء معتاد".

وواصل: "قام عدد من الجماهير بالتطاول على أسر اللاعبين وأهاليهم، ولكني لم أتحمل هذا الأمر وقمت بضربهم، وكان عددهم حوالي ثلاثة أو أربع أشخاص، وكانت هذه هي بداية مشكلتي مع النادي المصري".

وأكمل: "مباراة المصري أمام بيراميدز شهدت تطاول وسباب من جماهير المصري تجاهي، وكان دون سبب، وكنت سأتفهم ذلك إذا اتيحت لي الكثير من الفرص وأهدرتها وهذا لم يحدث، ولكن الفريق بأكمله في هذا اللقاء لم يكن في مستواه".

واختتم: "وقمت بالرد عليهم عند تبديلي في اللقاء، تم إبلاغي بعد ذلك إنهم كانوا 12 أو 13 فرد وسط الجماهير، وحدث مشاجرة معهم من قبل الجماهير بسبب هذه الإساءات".