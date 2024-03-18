"بعد إيفرتون".. خصم النقاط يضرب فريق جديد بالدوري الإنجليزي بسبب القواعد المالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، خصم 4 نقاط من رصيد فريق نوتنجهام فورست بالدوري الإنجليزي، بسبب مخالفته لقواعد اللعب المالي النظيف.

وكانت رابطة الدوري الانجليزي "بريميرليج"، وجهت في وقت سابق اتهامات إلى فريقي إيفرتون ونوتنجهام فورست، بسبب مخالفة قواعد اللعب المالي النظيف.

وأصدرت رابطة "البريميرليج" بياناً رسمياً، تؤكد خلاله خصم 4 نقاط من فريق نوتنجهام، بسبب انتهاك قواعد الربحية والاستدامة بالدوري الإنجليزي.

وكان نوتنجهام فورست يحتل المركز ال 17 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، قبل قرار خصم النقاط.

وأصبح فريق نوتنجهام يحتل المركز ال 18 بجدول المسابقة في الوقت الحالي، بعد خصم النقاط، وهو أحد مراكز الهبوط بالدوري الإنجليزي.

ويذكر أن رابطة الدوري الإنجليزي، قامت في وقت سابق من الموسم الحالي، بتوقيع عقوبة ضد نادي إيفرتون بخصم 10 نقاط لمخالفة قواعد اللعب المالي النظيف أيضاً، قبل أن يتم تخفيضها من قبل لجنة الاستئناف بالاتحاد الإنجليزي.