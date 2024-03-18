شكرا لقرائتكم خبر عن 6 لاعبين ينتظرون أول مشاركة دولية مع منتخب مصر.. مصطفى شلبى الأحدث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت قائمة منتخب مصر التى أعلنها حسام حسن المدير الفنى للفراعنة، استعدادا للمشاركة فى بطولة مصر خلال الفترة من 13 حتى 26 مارس الجارى بمشاركة منتخبات نيوزيلندا وتونس وكرواتيا، تواجد 6 لاعبين لم يشاركوا من قبل مع الفراعنة.

وضم حسام حسن، المدير الفني للفراعنة، مصطفى شلبى لاعب الزمالك بعد خروج حسين الشحات لاعب النادى الأهلى من معسكر المنتخب للإصابة، لينضم للوجوه الجديدة في المنتخب.

الظهور الأول هدف 6 لاعبين

ويأمل السداسى مصطفى شوبير حارس الأهلى والمهدى سليمان حارس الاتحاد السكندرى ومحمد الشامى مهاجم المصرى البورسعيدى، وأحمد نبيل كوكا لاعب الأهلى، ومصطفى شلبى لاعب الزمالك، ومحمد شكرى لاعب سيراميكا الظهور الأول بقميص المنتخب في مباراة نيوزيلندا المقرر لها 22 مارس الجارى.

وجاءت قائمة منتخب مصر كالتالى..

حراسة المرمى: مصطفى شوبير ومحمد عواد ومحمد أبو جبل والمهدى سليمان.

الدفاع: محمد هانى وأكرم توفيق ومحمد حمدى ومحمد شكرى وأحمد حجازى ومحمد عبد المنعم ورامى ربيعة وأحمد رمضان.

الوسط: حمدى فتحى ومروان عطية وإمام عاشور ومحمد مجدى أفشة وأحمد نبيل كوكا.

الهجوم: محمود تريزيجيه ومصطفى فتحى ومصطفى شلبى وعمر مرموش ومصطفى محمد وأحمد عاطف ومحمد شريف ومحمد الشامى