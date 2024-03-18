شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يسمح لوسائل الإعلام بحضور 15 دقيقة من المران غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفنى لمنتخب مصر، بقيادة حسام وإبراهيم حسن، السماح لوسائل الإعلام بحضور 15 دقيقة من المران غداً، الثلاثاء استعداداً لمواجهة نيوزيلندا فى بطولة كأس عاصمة مصر.

اتفقت اللجنة المنظمة لدورة كأس عاصمة مصر التي تستضيفها مصر بمشاركة منتخبات كرواتيا ونيوزيلندا وتونس بجانب الفراعنة، على اللجوء لركلات الترجيح مباشرة حال انتهاء الوقت الأصلى من عمر المباريات بالتعادل.

تقام مباراة منتخب مصر أمام نيوزيلندا في العاشرة مساء اليوم الجمعة على استاد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة ومن المقرر أن تنقل المباراة على الهواء مباشرة عبر قناة أون تايم سبورت.

وتخوض مصر مباراتين فقط في الدورة الودية، الأولى ستكون أمام منتخب نيوزيلندا، أما المباراة الثانية ستكون مع أحد طرفي المباراة الثانية وهما منتخبا كرواتيا وتونس، وستكون لتحديد الفائز بالمركز الأول، حال فاز منتخب مصر على نيوزيلندا في المباراة الأولى.

وأعلن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأحد الماضي قائمة منتخب مصر، وضمت القائمة 25 لاعبا هم:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد أبو جبل - المهدي سليمان - مصطفى شوبير.

الدفاع: محمد هاني - أكرم توفيق - محمد حمدي - محمد شكري - أحمد حجازي - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - أحمد رمضان بيكهام.

الوسط: مروان عطية - حمدي فتحي - مام عاشور - محمد مجدى أفشة - أحمد نبيل كوكا.

الهجوم: محمود تريزيجيه - مصطفى فتحي – مصطفى شلبى - عمر مرموش - مصطفي محمد - أحمد عاطف - محمد شريف - محمد الشامي.