شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر 10 لاعبين مشاركة مع المنتخب فى قائمة مصر.. حجازى متصدرا وتريزيجيه وصيفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتصدر أحمد حجازى، مدافع نادى اتحاد جدة السعودى ومنتخب مصر، قائمة أكثر اللاعبين مشاركة فى المباريات مع منتخب مصر فى القائمة الحالية التى أعلنها حسام حسن بعد استبعاد محمد صلاح نجم ليفربول ومحمد الننى لاعب آرسنال الإنجليزى. ويعتلى أحمد حجازى قائمة الأكثر مشاركة مع المنتخب برصيد 88 مباراة، متفوقا على محمود حسن تريزيجيه لاعب طرابزون التركى الذى يأتي وصيفا له برصيد 70 مباراة دولية. ونستعرض أكثر 10 لاعبين مشاركة مع المنتخب فى القائمة الحالية..

ونستعرض أكثر 10 لاعبين مشاركة مع المنتخب فى القائمة الحالية.. أحمد حجازى: 88 مباراة محمود تريزيجيه: 70 مباراة حمدى فتحى: 40 مباراة مصطفى محمد: 37 مباراة عمر مرموش: 29 مباراة مصطفى فتحى: 26 مباراة محمد عبد المنعم: 25 مباراة رامى ربيعة: 24 مباراة محمد مجدى أفشة: 20 مباراة محمد شريف: 19 مباراة وجاءت قائمة منتخب مصر كالتالى..

وجاءت قائمة منتخب مصر كالتالى.. حراسة المرمى: مصطفى شوبير ومحمد عواد ومحمد أبو جبل والمهدى سليمان. الدفاع: محمد هانى وأكرم توفيق ومحمد حمدى ومحمد شكرى وأحمد حجازى ومحمد عبد المنعم ورامى ربيعة وأحمد رمضان. الوسط: حمدى فتحى ومروان عطية وإمام عاشور ومحمد مجدى أفشة وأحمد نبيل كوكا. الهجوم: محمود تريزيجيه ومصطفى فتحى ومصطفى شلبى وعمر مرموش ومصطفى محمد وأحمد عاطف ومحمد شريف ومحمد الشامى.

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