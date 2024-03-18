شكرا لقرائتكم خبر عن نوستالجيا النجوم.. مدرب منتخب السلة: بحب المسحراتى وشخصيات بوجى وطمطم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - النوستالجيا هى الحنين إلى الماضى والذى يعيدنا للوراء، والحب الشديد للعصور الماضية بشخصياتها وأحداثها، مع تذكر التفاصيل التى تؤثر فينا بالإيجاب أو السلب.

نجمنا اليوم فى نوستالجيا النجوم هو وائل بدر مدرب منتخب كرة السلة ومدرب سلة الزمالك رجال.

قال وائل بدر، إن شخصية المسحراتى أكثر ما يذكره بشهر رمضان، وهو ينادى على النائمين ويوقظهم لتناول السحور، بالإضافة إلى شخصيات بوجى وطمطم والتى بمجرد سماع هذه الكلمة يمر أمامه شريط ذكريات الشهر الكريم.