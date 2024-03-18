شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة هدافى المنتخب فى معسكر مارس قبل مواجهة نيوزيلندا بكأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت قائمة منتخب مصر، التى أعلنها حسام حسن المدير الفنى للفراعنة، تواجد 11 لاعبا نجحوا فى تسجيل الأهداف فى مباريات المنتخب، قبل مواجهة نيوزيلندا الجمعة المقبل، في إطار منافسات كأس عاصمة مصر.

ويعتلى محمود حسن تريزيجيه لاعب طرابزون التركى قائمة هدافى المنتخب في معسكر مارس الحالي بعد استبعاد محمد صلاح، برصيد 16 هدفا، متفوقا على مصطفى محمد لاعب نانت الفرنسي صاحب الوصافة برصيد 12 هدفا.

وجاءت قائمة هدافى المنتخب فى معسكر مارس قبل مواجهة نيوزيلندا كالتالى..

محمود تريزيجيه 16 هدفا

مصطفى محمد 12 هدفا

عمر مرموش 5 أهداف

محمد شريف 5 أهداف

محمد مجدى أفشة 5 أهداف

حمدى فتحى 3 أهداف

رامى ربيعة 3 أهداف

أحمد حجازى هدفين

محمد عبد المنعم هدفين

مصطفى فتحى هدفين

أكرم توفيق هدفا

وجاءت قائمة منتخب مصر كالتالى..

حراسة المرمى: مصطفى شوبير ومحمد عواد ومحمد أبو جبل والمهدى سليمان.

الدفاع: محمد هانى وأكرم توفيق ومحمد حمدى ومحمد شكرى وأحمد حجازى ومحمد عبد المنعم ورامى ربيعة وأحمد رمضان.

الوسط: حمدى فتحى ومروان عطية وإمام عاشور ومحمد مجدى أفشة وأحمد نبيل كوكا.

الهجوم: محمود تريزيجيه ومصطفى فتحى ومصطفى شلبى وعمر مرموش ومصطفى محمد وأحمد عاطف ومحمد شريف ومحمد الشامى