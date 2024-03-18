شكرا لقرائتكم خبر عن تضاؤل فرص ياسر إبراهيم فى المشاركة مع الأهلى بذهاب ربع نهائى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضاءلت فرص لحاق ياسر إبراهيم مدافع الأهلي بمباراة فريقه أمام سيمبا التنزاني يوم 29 مارس الجاري في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، في ظل عدم انتهاء برنامجه التأهيلي من الإصابة بمزق في العضلة الخلفية.

ويكثف ياسر إبراهيم برنامجه التأهيلي من أجل اللحاق بمباراة الإياب أمام سيمبا على استاد القاهرة يوم 5 أبريل المقبل، عقب التأكد من جاهزيته الطبية وإنهاء برنامجه التأهيلي بشكل كامل.

ويخشى الجهاز الفني للأهلي استعجال الاستعانة بخدمات ياسر إبراهيم قبل أن يتعافى من الإصابة بنسبة 100%، حيث يرفض مارسيل كولر ضم اللاعب إلا لو كان جاهزا تماما.

وتعرض ياسر إبراهيم للإصابة بمزق في العضلة الخلفية خلال مشاركته في مباراة ميدياما الغاني ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.