عبدالناصر زيدان لـ "مهيب": "أنا نجم غصب عنك ولو مش هنجح البرنامج مش هتستضيفوني"

ياسر رشاد - القاهرة - فجر الإعلامي عبدالناصر زيدان، مفاجأة مثيرة بشأن أزمته مع الفنان رامز جلال، بعد إصابته الخطيرة على مستوى الكتف، أثناء تصويره برنامج "رامز جاب من الأخر" والذي يعرض حاليا بشهر رمضان المبارك.

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ونشر زيدان، فيديو جديد له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وقال، أريد أن أرد على الإخوة في قناة "mbc"، بشأن ادعاءه الكسر في كتفه بعد ظهوره في حفل المستشار تركي أل الشيخ، قبل مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر والتي أقيمت بالمملكة العربية السعودية.

وأضاف، أنه بعد إصابته في البرنامج تواجد معه الإعلامي مهيب عبدالهادي المذيع في قنوات "mbc مصر"، وأعطى له 150 ألف جنيه قيمة ظهوره في الحلقة.

وشدد عبدالناصر زيدان، أنه رفض حصوله على المبلغ، لأن الاتفاق لم ينص على وجود أي مقلب أو أي أمر أخر سوى اجراء حوار بشكل طبيعي مع رامز جلال.

وأكمل، أن مهيب رفع الأجر لـ 250 ألف جنيه كهدية لابنته لميس، لكن زيدان رفض الأمور وطالب بالذهاب فورا للمستشفى لاجراء الفحوصات الطبية على ذراعه.

وتابع، تواجد اثنين من رجال الإسعاف "درجة رابعة"، وأعطوا لي بنج موضعي مثل اللاعبين، ولم يحصل أي تجاوب من قبل الإدارة.

وأوضح زيدان، أن ما حدث في مستشفى دبي محاولة للتدليس وعدم توضيح ما أعاني به من إصابة.

وأكد، أنه نجم فوق العادة "غصب عن أي أحد .. ولو مش هنجح البرنامج مش هتستضيفوني".

وأردف، أن مهيب عبدالهادي تركه يعاني في المستشفى "وراح يشرب شيشه"، ورامز لم يجري أي اتصال له.