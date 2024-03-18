شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة جلال: أشعر بالراحة فى بيراميدز والحظ عاندنا فى تحقيق أكثر من بطولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب أسامة جلال نجم فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، عن سعادته بتجديد تعاقده مع الفريق السماوى، مؤكدًا أنه سعيد بتلك الخطوة، وأنه يفخر باللعب لنادى بيراميدز.

وقال جلال فى تصريحاته لصفحة بيراميدز عبر فيس بوك: "سعيد بتجديد عقدي مع نادي بيراميدز وأفخر باللعب هنا.. أشعر بالراحة وسط زملائي داخل عائلة بيراميدز".

وأضاف أسامة جلال: "الحظ عاندنا في تحقيق أكثر من بطولة، وتعاهدنا من أجل المنافسة على لقب الدوري".

وأعلن نادى بيراميدز تجديد تعاقده بشكل رسمي مع المدافع الدولي الشاب أسامة جلال، في إطار سياسة إدارة نادي بيراميدز فى الحفاظ على العناصر والركائز الأساسية لفريق الكرة الأول.

ويأتي قرار إدارة بيراميدز بتجديد تعاقد أسامة جلال في إطار سلسلة من تجديد العقود لبعض العناصر والقوام الأساسي سيتم الإعلان عنها تباعا خلال الأيام المقبلة.