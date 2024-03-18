شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الإثنين 18 - 3 - 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الإثنين 18 / 3 / 2024 العديد من الأحداث الرياضية المهمة، وأبرزها، منتخب مصر يسمح لوسائل الإعلام بحضور 15 دقيقة من المران غداً، وتأكيداً لليوم السابع.. بيراميدز يعلن تجديد تعاقد أسامة جلال، وكولر يحدد برنامج الاستعداد لمواجهة سيمبا التنزانى بعد العودة للقاهرة، وجوميز يبدأ رحلة تطوير الجوانب الفنية لنجوم الزمالك فى فترة التوقف.

منتخب مصر يسمح لوسائل الإعلام بحضور 15 دقيقة من المران غداً

قرر الجهاز الفنى لمنتخب مصر، بقيادة حسام وإبراهيم حسن، السماح لوسائل الإعلام بحضور 15 دقيقة من المران غداً، الثلاثاء استعداداً لمواجهة نيوزيلندا فى بطولة كأس عاصمة مصر.

اتفقت اللجنة المنظمة لدورة كأس عاصمة مصر التي تستضيفها مصر بمشاركة منتخبات كرواتيا ونيوزيلندا وتونس بجانب الفراعنة، على اللجوء لركلات الترجيح مباشرة حال انتهاء الوقت الأصلى من عمر المباريات بالتعادل.

تأكيداً لليوم السابع.. بيراميدز يعلن تجديد تعاقد أسامة جلال

أعلن نادى بيراميدز تجديد تعاقده بشكل رسمي مع المدافع الدولي الشاب أسامة جلال، في إطار سياسة إدارة نادي بيراميدز فى الحفاظ على العناصر والركائز الأساسية لفريق الكرة الأول.

ويأتي قرار إدارة بيراميدز بتجديد تعاقد أسامة جلال في إطار سلسلة من تجديد العقود لبعض العناصر والقوام الأساسي سيتم الإعلان عنها تباعا خلال الأيام المقبلة.

تضاؤل فرص ياسر إبراهيم فى المشاركة مع الأهلى بذهاب ربع نهائى أفريقيا

تضاءلت فرص لحاق ياسر إبراهيم مدافع الأهلي بمباراة فريقه أمام سيمبا التنزاني يوم 29 مارس الجاري في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، في ظل عدم انتهاء برنامجه التأهيلي من الإصابة بمزق في العضلة الخلفية.

كولر يحدد برنامج الاستعداد لمواجهة سيمبا التنزانى بعد العودة للقاهرة

يحدد مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، برنامج الفريق تحضيرا لمباراته أمام سيمبا التنزاني مساء الجمعة 29 مارس فى ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا، عقب العودة إلى القاهرة بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبون حتى نهاية الأسبوع الجاري، من أجل الاستعداد بشكل قوي لموقعة بطل تنزانيا.

جوميز يبدأ رحلة تطوير الجوانب الفنية لنجوم الزمالك فى فترة التوقف

يعمل البرتغالى جوزيه جوميز، المدير الفنى لنادى الزمالك، على تطوير بعض الجوانب الفنية لدى لاعبى الفارس الأبيض، مستغلاً فترة التوقف الدولى، ويرى جوميز أن هناك بعض القصور فى الجوانب الدفاعية وكذلك الهجومية بالفريق.

اكتمال وصول منتخبات كرواتيا ونيوزيلندا وتونس للمشاركة فى كأس العاصمة الإدارية

يكتمل اليوم، الاثنين، وصول منتخبات كرواتيا ونيوزيلندا وتونس إلى القاهرة للمشاركة في بطولة كأس العاصمة الإدارية الجديدة التي تقام فى مصر فى الفترة من 18 حتى 26 مارس الجارى.

بعثة المنتخب الأولمبى تطير إلى السعودية اليوم للمشاركة فى بطولة غرب آسيا

تتوجه بعثة منتخب مصر الأولمبى إلى السعودية اليوم للمشاركة فى بطولة غرب آسيا الودية، خلال الفترة من 18 حتى 26 مارس الجارى. وتتوجه بعثة المنتخب الأوليمبي إلى مدينة الاحساء بالسعودية لبدء الاستعداد لأول مباراة له بالبطولة يوم 20 مارس مع نظيره الإماراتي والفائز يلتقي مع الفائز من لقاء العراق واستراليا فى نصف النهائي، ويشارك فى البطولة 8 منتخبات هى: مصر والسعودية والأردن والعراق والإمارات و كوريا الجنوبية وتايلاند وأستراليا.

الأهلي يبحث عن وديات لتجهيز لاعبيه لمواجهة سيمبا التنزانى فى دوري الأبطال

يبحث الجهاز الفني للأهلي، بقيادة السويسري مارسيل كولر، خوض مباراة ودية أو أكثر خلال فترة التوقف الدولي الحالية، لظروف مشاركة منتخب مصر في دورة العاصمة الإدارية الدولية، بمشاركة منتخبات كرواتيا وتونس ونيوزيلندا وتستمر حتى 26 مارس الجارى، من أجل تجهيز اللاعبين البدلاء قبل مواجهة سيمبا التنزاني في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

جوميز يدرس دخول معسكر إعداد مغلق قبل مواجهة مودرن فيوتشر

يدرس الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني، الدخول فى معسكر إعداد مغلق قبل مواجهة مودرن فيوتشر، المقرر لها 31 مارس الجاري فى ذهاب ربع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، على أن تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم 7 إبريل المقبل، ويرغب جوميز في الدخول في معسكر إعداد مغلق من أجل العمل على فرض حالة من التركيز والانسجام بين اللاعبين، مستغلاً فترة التوقف الدولية الحالية.

بعثة منتخب الشباب تتوجه إلى الجزائر للمشاركة في الدورة الودية.. صور

توجهت بعثة منتخب الشباب إلى الجزائر صباح اليوم للمشاركة في الدورة الودية خلال الفترة من 18 حتي 26 مارس الجاري بمشاركة منتخبات مصر والجزائر وتونس وموريتانيا.