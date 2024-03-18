شكرا لقرائتكم خبر عن حجازى وتريزيجيه ومصطفى محمد ينضمون لمعسكر منتخب مصر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل الثلاثي أحمد حجازي ومحمود حسن تريزيجيه ومصطفى محمد لمعسكر منتخب مصر المقام بالقاهرة، استعدادا لبطولة كأس عاصمة مصر التي تضم منتخبات مصر وكرواتيا وتونس ونيوزيلندا.

ومن المقرر أن يشارك الثلاثي في مران منتخب مصر الذي ينطلق في التاسعة والنصف مساء اليوم.

وشهدت قائمة منتخب مصر، التى أعلنها حسام حسن المدير الفنى للفراعنة، تواجد 11 لاعبا نجحوا فى تسجيل الأهداف فى مباريات المنتخب، قبل مواجهة نيوزيلندا الجمعة المقبل، في إطار منافسات كأس عاصمة مصر.

ويعتلى محمود حسن تريزيجيه لاعب طرابزون التركى قائمة هدافى المنتخب في معسكر مارس الحالي بعد استبعاد محمد صلاح، برصيد 16 هدفا، متفوقا على مصطفى محمد لاعب نانت الفرنسي صاحب الوصافة برصيد 12 هدفا.

وجاءت قائمة هدافى المنتخب فى معسكر مارس قبل مواجهة نيوزيلندا كالتالى:

محمود تريزيجيه 16 هدفا

مصطفى محمد 12 هدفا

عمر مرموش 5 أهداف

محمد شريف 5 أهداف

محمد مجدى أفشة 5 أهداف

حمدى فتحى 3 أهداف

رامى ربيعة 3 أهداف

أحمد حجازى هدفين

محمد عبد المنعم هدفين

مصطفى فتحى هدفين

أكرم توفيق هدفا

أحمد حجازى ومصطفى محمد



أحمد حجازى مع حسام وإبراهيم حسن

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