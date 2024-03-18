شكرا لقرائتكم خبر عن ألقاب المنتخبات.. حضارة الفينيقيين وراء تسمية تونس بـ"نسور قرطاج" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك العديد من منتخبات كرة القدم تشتهر بألقاب مختلفة بخلاف اسم الدولة التي يمثلها ويلعب باسمها، وغالياً ما يمثل هذا اللقب طبيعة الشعب أو أصوله التاريخية أو الحضارة التي ينتمي لها أو الطبيعة الجغرافية المحيطة به أو البيئة التى يعيشون فيها، حيث يعبر كل لقب عن أمر تاريخي أو البيئة الخاصة بكل بلد.

وعلى مدار 30 يوماً فى شهر رمضان نتناول قصة تسمية المنتخبات الوطنية المختلفة، وسبب هذه التسمية، لنتيح الفرصة لقراء ”الخليج 365” لمعرفة القصة الحقيقية وراء إطلاق لقب معين على منتخبات كرة القدم.

منتخب تونس يشتهر بلقب "نسور قرطاج" حيث اختار منتخب تونس النسر رمزًا له تعبيرًا عن القوّة والسرعة، ولتمييزه عن منتخبات أفريقيا الأخرى التي تحمل لقب النسور، أضيفت كلمة "قرطاج".

ويأتي لقب قرطاج نسبة لمدينة قرطاج التي تعتبر مهد الحضارة الفينيقية القديمة، وعاصمة الدولة التونسية القديمة فى هذا العصر.