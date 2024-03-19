شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم الإثنين 18 - 3 - 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد النادي الأهلى اليوم الاثنين 18 - 3 - 2024 العديد من الأحداث المهمة، سواء فيما يخص الفريق الكروي أم باقي الفرق الرياضية، وأهم الأحداث التي تهم مشجعي القلعة الحمراء.

تضاؤل فرص ياسر إبراهيم فى المشاركة مع الأهلى بذهاب ربع نهائى أفريقيا

تضاءلت فرص لحاق ياسر إبراهيم مدافع الأهلي بمباراة فريقه أمام سيمبا التنزاني يوم 29 مارس الجاري في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، في ظل عدم انتهاء برنامجه التأهيلي من الإصابة بمزق في العضلة الخلفية.

مروان حمدي يكشف لأول مرة سر عدم انضمامه للأهلي

كشف مروان حمدي مهاجم نادي بيراميدز لأول مرة سبب عدم انتقاله للأهلي بعد المفاوضات التي جرت معه خلال يناير الماضي. وقال حمدي فى تصريحات لبرنامج الكلام مع المظبوط مع هاني حتحوت، "إنه عقد جلسة مع كولر المدير الفني للفريق الأحمر وأمير توفيق لإتمام التفاصيل المالية لإتمام التعاقد مع النادي، لكنني فوجئت بعدها بتوقف المفاوضات فجأة".

كولر يحدد برنامج الاستعداد لمواجهة سيمبا التنزانى بعد العودة للقاهرة

يحدد مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، برنامج الفريق تحضيرا لمباراته أمام سيمبا التنزاني مساء الجمعة 29 مارس فى ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا، عقب العودة إلى القاهرة بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبون حتى نهاية الأسبوع الجاري، من أجل الاستعداد بشكل قوي لموقعة بطل تنزانيا.

كولر يطلب ضم مدافع أجنبي للأهلي فى الصيف.. ولاعب اتحاد العاصمة الأبرز

حدد مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، احتياجاته بشأن التعاقد مع مدافع جديد لتدعيم صفوف الفريق الأحمر وحل أزمة النقص العدد فى مركز قلب الدفاع، لاسيما أنه أكثر المراكز التي تعاني من أزمة فى صفوف الأهلي بالوقت الحالي، بعدما تمكنت الإدارة من تلبية احتياجات المراكز الأخرى التى كانت تعاني من العجز، وأبرزها رأس الحربة والظهير الأيسر والوسط الهجومي.

عمر كمال عبد الواحد يستغل إجازة الأهلي لأداء مناسك العمرة

استغل عمر كمال عبد الواحد لاعب النادي الأهلي، فرصة الإجازة التي حصل عليها لاعبو الفريق الأحمر خلال فترة التوقف الدولي القائمة، في السفر إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة بالكعبة المشرفة.