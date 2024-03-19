شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على التشكيل الكامل لفريق الداخلية بقيادة كشرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى مسئولو الداخلية من تشكيل الجهاز الفني بالكامل بقيادة أحمد كشري والذي يستمر في قيادة الفريق الشرطي حتى نهاية الموسم الحالي.



ويتكون الجهاز الفني للداخلية من أحمد كشري مديرا فنيا، ومحمد شرف وأحمد رجب مدربين عامين، ومحمد زيكا مدرب، والدكتور أحمد عبد اللطيف مخطط للأحمال، وخالد الزيني مدربا لحراس المرمى، والدكتور على عبد المؤمن رئيس الجهاز الطبي ومحمود شكري المدير الإداري.



جاء التعاقد مع أحمد كشري بدلا من عمرو حسن الذي رحل عن تدريب الفريق الشرطي؛ بسبب عدم تحسن النتائج واستمرار الفريق في مؤخرة الدوري.



ويتواجد فريق الداخلية في المركز الأخير بجدول الدوري برصيد 9 نقاط من انتصار وحيد و6 تعادلات و8 هزائم.