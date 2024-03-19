شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الإثنين 18/ 3/ 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك، اليوم، الإثنين، الموافق 18/ 3/ 2024 العديد من الأحداث المهمة، جاء أبرزها.. جوميز يمنح اللاعبين راحة سلبية 24 ساعة، وزيزو يقترب من اللحاق بمباراة الزمالك وفيوتشر فى الكونفدرالية.

جوميز يمنح لاعبى الزمالك راحة سلبية 24 ساعة

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، منح اللاعبين راحة من التدريبات غداً الثلاثاء.

جوميز يبدأ رحلة تطوير الجوانب الفنية لنجوم الزمالك فى فترة التوقف

يعمل البرتغالى جوزيه جوميز، المدير الفنى لنادى الزمالك، على تطوير بعض الجوانب الفنية لدى لاعبى الفارس الأبيض، مستغلاً فترة التوقف الدولى، ويرى جوميز أن هناك بعض القصور فى الجوانب الدفاعية وكذلك الهجومية بالفريق.

جوميز يدرس دخول معسكر إعداد مغلق قبل مواجهة مودرن فيوتشر

يدرس الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني، الدخول فى معسكر إعداد مغلق قبل مواجهة مودرن فيوتشر، المقرر لها 31 مارس الجاري فى ذهاب ربع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، على أن تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم 7 إبريل المقبل، ويرغب جوميز في الدخول في معسكر إعداد مغلق من أجل العمل على فرض حالة من التركيز والانسجام بين اللاعبين، مستغلاً فترة التوقف الدولية الحالية.

زيزو يقترب من اللحاق بمباراة الزمالك وفيوتشر فى الكونفدرالية

اقترب أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، من اللحاق بمباراة الفريق المقبلة أمام مودرن فيوتشر فى ذهاب ربع نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية المقرر إقامتها 31 مارس الجارى.

جلسة بين جوميز ولاعبى الزمالك قبل التدريب استعدادا لفيوتشر

عقد البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم، الاثنين على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة مودرن فيوتشر فى الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

أبرز المعلومات عن جلال جيد حكم لقاء الزمالك ومودرن فيوتشر بالكونفدرالية

أسند الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" مباراة ذهاب مودرن فيوتشر والزمالك فى ربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية، المقرر إقامتها 31 مارس الجارى باستاد السلام، إلى الحكم المغربي جلال جيد، ويعاونه الثنائي لحسن أزكاو ومصطفى أكركاد حاملي الراية، ويتولى كريم صبري مهمة الحكم الرابع.

غياب المثلوثى والجزيرى عن تدريب الزمالك وانتظام عاطف وإيشو

غاب حمزة المثلوثي وسيف الدين الجزيري ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم، الاثنين، على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة مودرن فيوتشر فى الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

الزمالك يحتوى غضب محمد حمدى لاعب الفريق السابق

أخمد مسئولو نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب ثورة غضب محمد حمدى لاعب الفريق السابق، والذى كان قد أعلن أنه سيتقدم بشكوى ضد نادى الزمالك بسبب مستحقاته المالية المتأخرة، والاستغناء عنه العام الماضى قبل غلق القيد بيومين فقط.