هولكنبيرج : فرق الفورميلا وان الصغرى تحتاج خططا غير تقليدية لتحقيق نقاط

ياسر رشاد - القاهرة - اكد نيكو هولكنبيرج سائق فريق هاس في سباقات الفورميلا وان ان الفرق الصغرى يجب أن تلجأ الى خططا غير تقليدية لو أرادت حصد نقاط في بطولات الموسم الحالي للفورميلا وان من فم الفرق الكبرى ريد بول و فيراري و مكلارين و مرسيدس و أستون مارتن .

وكان نيكو هولكنبيرج قد بدأ الموسم الحالي بداية قوية في تجارب جائزة البحرين الكبرى عندما احتل المركز العاشر لكنه تراجع الى المركز السادس عشر في السباق على حلبة صخير بعدما اصطدم بسائق فريق أستون مارتن لانس أوسترول .

اما في ثاني سباقات الموسم الحالي في جائزة السعودية الكبرى على حلبة كورنيش جدة فقد نجح هولكنبيرج في تحقيق مفاجأة بالحصول على المركز العاشر و حصد أول نقطة له في بطولة العالم لهذا الموسم .

وقبل ثالث سباقات الموسم الحالي في جائزة أستراليا الكبرى على حلبة ملبورن اكد نيكو هولكلنبيرج ان على الفرق الصغرى عليها ان تلجأ لخطط غير تقليدية مشيرا الى ان الفرق الخمس الكبرى لو سارت الأمور طبيعية في كل سباق فسوف تحتل المراكز العشرة الأولى وبالتالي فلن تحصل اي من الفرق الأخرى على نقاط .

واضاف سائق فريق هاس : لابد ان نزيد من حظوظنا في سباق بأداء مختلف بخطط مفاجئة وبالتالي يمكننا الحصول على نقاط . نحن نكافح من اجل المركز العاشر في كل السباقات وتحقيق نقطة واحدة من فم الفرق الكبرى ريد بول و مكلارين و فيراري و مرسيدس وأستون مارتن .

يذكر ان جائزة أستراليا الكبرى ستبدأ بالتجارب الحرة يوم الخميس المقبل و بعدها الجولات التأهيلية يوم الجمعة ثم السباق الرئيسي يوم السبت المقبل .