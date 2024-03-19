14 ميدالية حصيلة منتخبي المصارعة الرومانية والنسائية بأول أيام منافسات الكبار ببطولة أفريقيا بالإسكندرية

ياسر رشاد - القاهرة - حصد منتخبي مصر للمصارعة الرومانية النسائية 14 ميدالية متنوعة بواقع 9 ميداليات ذهبية و 3 ميداليات فضية وبرونزيتين، خلال منافسات اليوم الاول للكبار ببطولة افريقيا والمقامة حاليا على الصالة الدولية ببرج العرب بالاسكندرية.

ففي منافسات المصارعة الرومانية حقق الميدالية الذهبية كل من عبداللطيف منيع في منافسات وزن 130 كجم و شعبان صافي في منافسات وزن 55 كجم و مصطفى حسين في منافسات وزن 67 كجم و عماد أشرف في منافسات وزن 97 كجم وهيثم فهمي في منافسات وزن 60 كجم وأدهم ايمن في منافسات وزن63 كجم و محمد إيهاب في منافسات وزن 77 كجم ومحمود وليد في منافسات وزن 82 كجم ونور الدين هاني في منافسات وزن 87 كجم.

وحقق الميدالية الفضية اللاعب عماد محمد إبراهيم في منافسات وزن 72 كجم.

وحقق منتخب المصارعة النسائية 4 ميداليات بواقع فضيتين وبرونزيتين، حقق الفضية كل من فرح حمادة في منافسات وزن 62 كجم و منه هلال عثمان في منافسات وزن 68 كجم، بينما حققت البرونزية كل من: هدير وائل في منافسات وزن 53 كجم وشيماء خليفة في منافسات وزن 57 كجم.