بمشاركة الاهلي.. كاف يعلن مواعيد مباريات ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، عن مواعيد مباريات ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا لموسم 2023-2024، بمشاركة النادي الاهلي.

وقال الكاف في بيان رسمي، إن أكبر مسابقة كرة قدم للأندية في إفريقيا، دخلت مرحلتها الأكثر مصيرية مع مباريات خروج المغلوب.

وأوضح أن الفرق الثمانية المشاركة ستتنافس في هذه المسابقة على اللقب الأغلى في القارة، والذي يحمله النادي الاهلي.

موعد مباريات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

وتبدأ منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، يوم الجمعة 29 مارس، بمواجهة بين سيمبا ضد الاهلي، في الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

بينما يشهد يوم السبت 30 مارس، 3 مباريات على النحو التالي:

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تي بي مازيمبي ضد بترو أتلتيكو – الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.

يانج أفريكانز ضد ماميلودي صن داونز – الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

الترجي التونسي ضد أسيك ميموزا – الحادية عشر مساءً.

مباريات إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

وستكون مباريات إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، يوم الجمعة 5 أبريل، على النحو التالي:

صن داونز ضد يانج أفريكانز – الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

الاهلي ضد سيمبا – العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

بينما يوم السبت 6 أبريل، يلعب بترو أتلتيكو ضد مازيمبي – الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتختتم المواجهات بلقاء، أسيك ميموزا ضد الترجي التونسي في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة.