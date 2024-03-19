اخبار الرياضه

منتخب تونس يصل القاهرة استعدادا للمشاركة في كأس العاصمة الإدارية (صور)

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

وصلت بعثة المنتخب التونسي مساء أمس الإثنين إلى العاصمة المصرية القاهرة للمشاركة في كأس العاصمة الإدارية.

وبعد إتمام الإجراءات الإدارية اتجهت البعثة إلى مقر الإقامة بأحد فنادق العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة.

ويخوض المنتخب التونسي أول حصة تدريبية له اليوم الثلاثاء، استعدادا لمواجهة كرواتيا يوم السبت المقبل الموافق 23 مارس الجاري.

ويلاقي الفائز من هذه المباراة، الفائز من مباراة مصر ونيوزلندا في المواجهة النهائية المقرر لها يوم 26 مارس.

اقرأ أيضًا:

"خلال 6 سنوات".. رحلة عبد الله السعيد من "أنا أهلاوي" إلى "سأختار الزمالك" (فيديو)

الكلمات الدلائليه
احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا