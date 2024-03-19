منتخب تونس يصل القاهرة استعدادا للمشاركة في كأس العاصمة الإدارية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

وصلت بعثة المنتخب التونسي مساء أمس الإثنين إلى العاصمة المصرية القاهرة للمشاركة في كأس العاصمة الإدارية.

وبعد إتمام الإجراءات الإدارية اتجهت البعثة إلى مقر الإقامة بأحد فنادق العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة.

ويخوض المنتخب التونسي أول حصة تدريبية له اليوم الثلاثاء، استعدادا لمواجهة كرواتيا يوم السبت المقبل الموافق 23 مارس الجاري.

ويلاقي الفائز من هذه المباراة، الفائز من مباراة مصر ونيوزلندا في المواجهة النهائية المقرر لها يوم 26 مارس.

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