شكرا لقرائتكم خبر عن فتاوى رمضان 2024.. أسامة قابيل: يجوز للاعبين الإفطار فى هذه الحالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم ”الخليج 365” سلسلة من فتاوى شهر رمضان بشكل يومى، تتضمن الإجابة عن كل الأسئلة التى تدور فى أذهان الرياضيين، بشكل تفصيلى، خاصة بعض الأمور التى عليها خلاف.

ومع بداية اليوم الثامن من شهر رمضان الكريم، رد الدكتور أسامة قابيل، أحد علماء الأزهر الشريف ووكيل المشيخة العامة للطرق الصوفية، عن سؤال حول حكم إفطار اللاعبين فى نهار شهر رمضان، مؤكداً أنه يجوز فى هذه الحالة.

وقال قابيل، "هنا علينا أن نفهم نقطة فى غاية الأهمية فى البداية، وهى فى قول الله سبحانه وتعالي (ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب)، لو نظرنا على اللاعب هنفهم إنه يعتبر فى حكم الأجير الملزَم بأداء عمله، فإذا كان هذا العمل الذى ارتبط به فى العقد هو مصدر رزقه ولم يكن له بُدٌّ من المشاركة في المباريات في شهر رمضان، وكان يغلب على الظن كون الصوم مؤثرًا على أدائه فإن له الرخصة فى الفطر فى هذه الحالة".

وأضاف، "المباريات المهمة، والتدريب يمكن التحكم فى مواعيده ويمكن أن يكون ليلا، فعلى اللاعب أن يسعى أن الأمر مجرد فتوى تحل الافطار ويصبح الامر تهاون فى شعائر الله، ومن يستطيع الصيام فإنه يعظم شعائر الله".