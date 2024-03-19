شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يهزم الأهلي 78-76 ويحسم صدارة دوري سوبر السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسرالفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي أمام نظيره فريق الاتحاد السكندري، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم ضمن منافسات بطولة دوري السوبر.

أقيمت المباراة على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، وشهدت أداءً قويًّا من جانب الفريقين، قبل أن تنتهي بفوز الاتحاد بنتيجة 78-76.

واختتم الأهلي مرانه أمس بقيادة أوجستي بوش المدير الفني للفريق الذي أكد على ضرورة التركيز الشديد في المباراة والالتزام بالتعليمات الفنية داخل الملعب.

بفوز الاتحاد حسم صدارة دوري سوبر السلة والذي جاء ترتيبه كالتالي:

1 - الاتحاد: 25 نقطة

2 - الأهلي: 23 نقطة

3 - الزمالك: 22 نقطة

4 - سبورتنج: 20 نقطة

5 - الجزيرة: 20 نقطة

6 - سموحة: 17 نقطة

7 - المصرية للاتصالات: 15 نقطة

8 - هليوبوليس: 14 نقطة