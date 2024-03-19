شكرا لقرائتكم خبر عن القناة الناقلة لمباراة الزمالك أمام مودرن فيوتشر فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني، الدخول فى معسكر إعداد مغلق قبل مواجهة مودرن فيوتشر، فى ذهاب ربع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية

ويرغب جوميز في الدخول فى معسكر إعداد مغلق من أجل فرض حالة من التركيز والانسجام بين اللاعبين، مستغلاً فترة التوقف الدولى الحالية.

موعد مباراة الزمالك أمام مودرن فيوتشر بالكونفدرالية

يستعد الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر فى التاسعة مساء الأحد 31 مارس الجاري في ذهاب ربع نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية، وسيتم تحديد توقيت المباراة في وقت لاحق.

موعد مباراة الإياب بين الزمالك ومودرن فيوتشر

تقام مباراة الإياب بين الزمالك ومودرن فيوتشر فى 7 أبريل المقبل وسيكون الفارس الأبيض هو صاحب الملعب.

مواجهات الزمالك ومودرن فيوتشر

التقى الزمالك مع مودرن فيوتشر فى 5 مباريات سابقة، حقق الفارس الأبيض فيها الفوز، فاز فى اللقاء الأول بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فيما فاز فى اللقاء الثانى بهدف دون رد، وفاز فى اللقاء الثالث بهدفين مقابل هدف، وفاز الزمالك فى اللقاء الرابع بثلاثة أهداف مقابل هدفين وفى اللقاء الأخير فاز الفارس الأبيض بهدفين دون رد.

وتصدر نادي الزمالك مجموعته بعد منافسه مع فريق أبو سليم الليبي الذي يأتي في المركز الثاني ليحسم الأبيض صدارة المجموعة الثانية لصالحه.

مشوار فيوتشر في الكونفدرالية

حل فريق فيوتشر في المركز الثاني بترتيب المجموعة الأولى برصيد 11 نقطة، بعد الفوز في ثلاث مباريات والتعادل في مباراتين والخسارة في لقاء.

أما عن مشوار فيوتشر في البطولة فقد فاز على الهلال الليبي بخماسية نظيفة، كما تعادل مع سوبر سبورت يونايتد الجنوب إفريقي بالتعادل بهدف لمثله، كما تعادل فيوتشر مع اتحاد العاصمة الجزائري 0-0، كما خسر مودرن فيوتشر من اتحاد العاصمة بنتيجة 1-0، وفاز فيوتشر بنتيجة 2-1 على الهلال الليبي، وفاز فيوتشر بنتيجة 1-0 سوبر سبورت يونايتد الجنوب إفريقي.

القنوات الناقلة لمباريات الزمالك ومودرن فيوتشر في الكونفدرالية 2024

يمكن مشاهدة جميع مباريات الزمالك ومودرن فيوتشر في مجموعات كأس الكونفدرالية الأفريقية 2024 من خلال قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للمسابقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.