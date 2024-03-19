19 لاعبا في قائمة شباب اليد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت إدارة المنتخب السعودي لكرة اليد لدرجة الشباب مواليد 2004م، قائمة المدير الفني الهولندي إدوين كيبرز، للمشاركة في المعسكرات التي تسبق البطولة العربية السادسة لمنتخبات الشباب، والتي تستضيفها مملكة المغرب خلال الفترة من 21 إلى 30 أبريل 2024م.

وضمت القائمة المختارة 19 لاعبا وهم: جواد العباس، حسن الفضل، حسن التريكي، قاسم آل تركي، مهدي صالح، ميثم أبو سرير، دانيال الشويخات، سجاد سيار، أحمد الفضل، أحمد آل سعيد، حسين الصفواني، حسين فريج، علي المقبقب، علي اليوسف، سجاد آل فردان، علي الخويلدي، جواد الصفار، حسين آل مويس، ومهدي العباس.

ومن المقرر أن يدخل لاعبو شباب أخضر اليد معسكرا داخليا مفتوحا خلال الفترة من 01 إلى 09 أبريل 2024م، يتبعه معسكر داخلي مغلق بعد رمضان المبارك خلال الفترة من 13 إلى 17 أبريل 2024م.