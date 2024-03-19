الأخضر يستعد لمواجهة طاجيكستان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واصل لاعبو المنتخب السعودي في مقر معسكرهم بالعاصمة الرياض استعدادهم لخوض الجولتين الثالثة والرابعة من الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

وأجرى الأخضر السعودي حصة تدريبية استعدادا لمواجهة منتخب طاجيكستان في 21 مارس الحالي في الرياض.

وتغادر بعثة الأخضر يوم 25 من الشهر الحالي إلى طاجيكستان، استعدادا لخوض مواجهة الجولة الرابعة أمام المنتخب الطاجيكي، على الملعب المركزي بالعاصمة دوشنبه.

واستدعى الإيطالي روبرتو مانشيني مدرب المنتخب السعودي 28 لاعبا للالتحاق بالمعسكر وهم محمد العويس، أحمد الكسار، راغد نجار، محمد اليامي، سعود عبدالحميد، فواز الصقور، علي البليهي، علي لاجامي، عون السلولي، حسن كادش، وليد الأحمد، ريان حامد، ياسر الشهراني، متعب الحربي، أيمن يحيى، عبدالله الخيبري، مختار علي، عبد الإله المالكي، محمد كنو، فيصل الغامدي، ناصر الدوسري، عباس الحسن، سامي النجعي، سالم الدوسري، عبدالرحمن غريب، عبدالله رديف، فراس البريكان، صالح الشهري.

واستبعد بعدها المدير الفني روبرتو مانشيني اللاعبين عبدالله الخيبري، متعب الحربي، وليد الأحمد من معسكر الأخضر، لعدم جاهزيتهم بعد أن أجريت لهم الفحوص الطبية عند انضمامهم للمعسكر، فيما استدعى المدير الفني اللاعب محمد البريك.

ويتصدر المنتخب السعودي المجموعة السابعة التي تضم أيضا الأردن وباكستان برصيد 6 نقاط.