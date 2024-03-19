شكرا لقرائتكم خبر سفيان رحيمي على رادار الاتحاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دخل المغربي سفيان رحيمي لاعب فريق العين ضمن اهتمامات أحد أندية دوري روشن السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقا لما أورده موقع «rue20» الإسباني، فإن رحيمي على رادار نادي الاتحاد للظفر بخدماته الصيف القادم، كما أن إشبيلية يسعى للتعاقد مع اللاعب المغربي الذي ينتهي عقده مع العين في يونيو 2025.

وقاد اللاعب صاحب الـ27 عاما ناديه لحجز بطاقة العبور إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا على حساب النصر، إثر تسجيله هدف الفوز خلال مباراة الذهاب، ثم إحرازه هدفين في لقاء الإياب الذي انتهى لصالح النادي السعودي 4 - 3، حيث تم الاحتكام إلى ركلات الترجيح، التي ابتسمت للنادي الإماراتي بنتيجة 3 - 1، وشهدت تنفيذ رحيمي بنجاح لركلة ترجيحية.

وانضم رحيمي إلى العين في أغسطس 2021 قادما من الرجاء الرياضي المغربي، وإحصائيا، شارك الجناح مع الزعيم العيناوي في 97 مباراة بمختلف البطولات، مسهما بـ76 هدفا (سجل 40، صنع 36).

وخلال الموسم الحالي، خاض نجم الرجاء السابق 30 مباراة عبر كل البطولات، وأحرز 17 هدفًا، وقدم 10 تمريرات حاسمة، مما جعله مطلوبًا في دوري روشن السعودي الصيف المقبل، علما بأن قيمته السوقية الحالية تصل إلى 6 ملايين يورو، استنادا لبيانات موقع «ترانسفير ماركت»، وهو ما يمثل زيادة بأكثر من 4 ملايين يورو، قبل انتقاله إلى العين.

سفيان رحيمي خلال الموسم الحالي: