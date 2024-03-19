الهلال مشروع وطني قادم للعالمية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كحالة طبيعية نال فريق الهلال الكروي الأول اهتمام المتابعين الكرويين في الداخل والخارج على حد سواء، بعد سلسلة الإنجازات الكروية والأرقام الجانبية التي يحققها الفريق في كل موسم كروي، وهيمن اسم الهلال في الآونة الأخيرة على اهتمامات الصحف العالمية ووسائل الإعلام الأجنبية بعد دخوله موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية للمرة الأولى في تاريخه وفي تاريخ الأندية العربية والخليجية والآسيوية بعد أن حقق انتصاره الـ 29 المتتالي بعد فوزه على فريق ضمك بـ (2 / 1)، في إطار الجولة الـ23 لمنافسات دوري روشن.

ولا تشكل تلك الأرقام شيئا في العمل الهلالي دون تحقيق الهدف الأكبر في إحراز بطولة أندية العالم المقبلة أو بطولة القارات للأندية القادمة والأخيرة في أجندة الفيفا.

سر الحضور الهلالي

يكاد يكون الهلال النادي الوحيد الذي يطبق أعلى المعايير الاحترافية والفنية، والتي زاد علوها بعد التعاقد مع الرئيس التنفيذي للنادي الإسباني ستيف كالزادا خلفا لعبدالله الجربوع، في يناير 2024، ضمن رسم أهم المشروعات الهلالية بعيدة المدى على الصعيدين المحلي والعالمي.

ولا يعد الرئيس التنفيذي غريبا على نادي الهلال، حيث عمل من قبل معه في عدة مشاريع استشارية استراتيجية عام 2018.

كما لعب الثالثوث الإداري فهد بن نافل (رئيس النادي) وسعود كريري (المدير الإداري للفريق الكروي) وفهد المفرج (المشرف العام على الفريق الكروي) الذي يحمل خبرات إدارية قاربت الـ 11 عاما، حيث أسهمت تلك الخبرات في تكوين الشخصية الإدارية والتنظيمية للفريق الكروي الذي بات نموذجا يحتذى، من خلال وضوح الأدوار الإدارية لكل طرف، والبيئة التنظيمية داخل النادي بشكل عام والفريق الكروي بشكل خاص، وبيان اللائحة التفصيلة والانضباطية واللوائح الداخلية الخاصة بالفريق التي شكلت قوة انضباطية مع الشخصية الفولاذية بقيادة البرتغالي جورجي جيسوس.

جيسوس بطعم الفوز

جيسوس لا يعرف إلا طعم الفوز، حيث إن الخسائر التي مني بها مرمى الهلال شحيحة قياسيا بعدد انتصارات في الفترتين التي درب بها الهلال موسم 2018-2019، الذي لم يستمر فيه طويلا، حيث شهدت الفترة الأولى هزيمته من فريق الحزم بنتيجة (1 /2)، ضمن الجولة 13 من دوري المحترفين السعودي.

وفي الفترة الثانية الحالية شهدت خسارته مرتين فقط، وذلك خلال بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال (البطولة العربية)، حيث خسر أمام السد القطري بنتيجة ( 2/3 ) في دور المجموعات، قبل أن يخسر النهائي أمام النصر( 1/2).

كما يسجل للإدارة الهلالية أنها لم تكن صدى لأصوات بعض الجماهير التي طالبت بإقالة جيسوس في بداية الموسم، ولاسيما أن البداية لم تكن مشجعة بعد أن خسر الفريق كأس الملك سلمان للأندية العربية في بداية الموسم.

إشادة عالمية وقارية

نال الهلال إشادة الاتحاد الآسيوي بعد دخوله موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية، ولم يكن حساب الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» بعيدا عن منجزات الهلال التي سلط الضوء عليها من خلال حضور الهلال البطولي بعد أن أكد أن عدد البطولات الرسمية التي توج بها نادي الهلال هي 66 بطولة وهو الأكثر تتويجا في آسيا.

موضحا بأنه صاحب الرقم القياسي الأكبر بعدد من الألقاب القارية في آسيا، وسجل رقما قياسيا بحصوله على 18 لقبا بالدوري السعودي للمحترفين.

جيسوس منذ عودته لتدريب الهلال: