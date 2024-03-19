السعودية تحتضن البطولة العربيـة لكرة الطاولة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تحتضن محافظة جدة منافسات البطولة العربية الـ34 لكرة الطاولة، تحت إشراف الاتحاد السعودي لكرة الطاولة وبالتعاون مع الاتحاد العربي للعبة، خلال الفترة من 23 - 28 مارس الحالي، بمشاركة أكثر من 100 رياضي ورياضية يمثلون 24 ناديا من الدول العربية.

ويشارك على مستوى فئة الرجال في البطولة التي تقام للمرة الأولى في المملكة، أندية الاتحاد والأهلي والشباب من السعودية، وانبي المصري، والسليمانية والجيش الرياضي و غاز الجنوب من العراق، وفريقي العربي وقطر من قطر، والمكي، والأقصى عطبرة من السودان، والارثوذكسي الأردني، وسار والبحرين من البحرين، والفحيحيل والتضامن من الكويت، عن مشاركتها، بينما سيشارك على مستوى السيدات أندية البصرة وغاز الجنوب من العراق، والجمعية النسوية الرياضية من الجزائر، والأعمال الحرة الأبيض السودان، والزمالك وبتروجت من مصر، وحمادة من الأردن، وعالي من البحرين، والفتاة من الكويت.