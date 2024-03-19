تقليص القائمة يهدد 10 من نجوم روشن المحليين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بعد قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم بتقليص قائمة كل ناد في البطولات المحلية إلى 25 لاعبا فقط، تتضمن 10 أجانب و15 لاعبا محليا، تتصدر أندية الهلال والنصر والاتحاد والأهلي الأكثر تضررا من القرار، لأنها ستضطر للتخلي عن عدد من لاعبيها المحليين لتقليص القائمة، وضم أجانب جدد.

اللوائح الحالية تمنح كل ناد حق قيد 30 لاعبا في قائمته المحلية، ضمنهم 8 أجانب، لكن الجديدة والتي ستطبق بدءا من الموسم القادم، ستتيح لهم ضم 10 أجانب، منهم 2 مواليد 2003 فما فوق، لكن لن يلعب منهم في أي مباراة من دوري روشن سوى 8 فقط.

فيما سيكون العدد مفتوحا في كأسي الملك والسوبر السعودي.

ونستعرض أبرز اللاعبين الذين سيدفعون ثمن هذا القرار، وسيكونون بمثابة ضحاياه في الأندية الكبيرة.

عبد الله الحمدان الهلال

رغم المستويات التي يقدمها بصحبة المدرب الرتغالي جيسوس، يبدو أن رحلة الحمدان مع الهلال ستنتهي الصيف القادم.

اللاعب القادم من الشباب في يناير 2021، لم يقدم كثيرا خلال تجربته مع الزعيم، حسب الجماهير الهلالية، وغالبا سيكون أول المغادرين الصيف القادم، خاصة مع انعدام رفاهية وجود لاعبين مؤثرين في القائمة الموسم المقبل

محمد جحفلي الهلال

بعد ظهوره أساسيا في أول 3 مباريات مع الهلال في دوري روشن، لم يلعب جحفلي إلا دقيقة واحدة مع الفريق في جميع البطولات.

خروجه من حسابات جيسوس تماما، مع قرار التقليص، سيجعله أول المرشحين للرحيل الصيف القادم.

وكانت جماهير الهلال طالبت باستبعاد جحفلي من قائمة الفريق خلال الفترة الماضية، لكن إصابات المدافعين حالت دون ذلك.

صالح العمري الاتحاد

صالح العمري أحد العناصر البديلة المهمة في الاتحاد هذا الموسم، لكن ضعف إنتاجه ووصوله لعامه الـ30، سيجعله أبرز المرشحين لقائمة ضحايا تقليص القوائم في الموسم القادم.

مهاجم أبها السابق مرشح بقوة للرحيل عن الاتحاد، والانضمام لناد آخر قد يجد فيه فرصة أكبر، وربما يعود لتألقه كما كان في ناديه الساق.

سلمان الفرج الهلال

لم يكن الموسم الأفضل في مسيرة سلمان الفرج بالتأكيد، سواء مع الهلال أو المنتخب السعودي، ولذا ستكون رغبة نجم الوسط الأكيدة هي نقطة انطلاق جديدة في الموسم القادم، وهذا قد لا يكون بالقميص الأزرق.

قائد الهلال عاش خلافات صعبة مع المدرب جورج جيسوس، ورغم الصلح إلا أن استمرار المدرب وقرار تقليص القائمة، ووجود نجوم عدة في الوسط، وانحسار فرص اللاعب في اللعب، قد تؤدي إلى رحيله الصيف القادم.

محمد مران النصر

الأندية الموسم القادم لن تمتلك رفاهية امتلاك لاعبين شباب، يحصلون على فرصة قليلة في اللعب، أحدهم هو محمد مران صاحب الـ23 عاما.

مهاجم النصر لم يلعب سوى 95 دقيقة هذا الموسم، ولذا وبوجود رونالدو وتاليسكا، وساديو ماني، وجميعهم يصلحون للعب دور المهاجم، سيكون صعبا عليه الاستمرار الموسم القادم، رغم أنه موهبة واعدة للغاية. قد تكون أندية الوسط وجهة مفضلة للاعب محمد مران.

علي الحسن النصر

علي الحسن هو أقل لاعبي وسط النصر ظهورا في الملعب هذا الموسم، 234 دقيقة فقط في جميع البطولات، تجعله المرشح الأول لدفع ثمن تقليص القوائم الموسم القادم.

النصر يمتلك عددا كبيرا من لاعبي الوسط الأجانب والمحليين، ومع اضطراره للتخلي عن 5 لاعبين الموسم القادم، سيكون الحسن أبرز المرشحين.

وليد عبد الله النصر

رغم لعبه ودوره في البطولة، بعد إعصار الإصابات الذي ضرب حراس مرمى النصر، بجانب إيقاف نواف العقيدي، إلا أن وليد عبد الله مرشح أول لدفع ثمن تقليص القوائم الموسم القادم.

الحارس المخضرم قد يتجه للاعتزال، أو خوض تجربة جديدة في ناد آخر.

هيثم عسيري الأهلي

مهاجم الأهلي صاحب الـ22 عاما، لم يلعب كثيرا هذا الموسم، وغالبا لن يكون له مكان في القائمة ذات الـ25 لاعبا الموسم المقبل.

هيثم عسيري حصل على بعض الفرص سابقا ولم يستغلها جيدا، وقد تكون فرصته في أحد أندية الوسط الموسم القادم.

محمد قاسم النصر

محمد قاسم يلعب في مركز ظهير أيسر، انضم إلى النصر عام 2021، لـ4 سنوات، لم يلعب سوى دقائق معدودة منذ انضمامه للنصر، لوجود العنصر الأجنبي في خانته، لعب سابقا في نادي الاتحاد، ونادي الفيحاء، ونادي الفيصلي.

مدالله العليان الاتحاد

رغم لعبه 26 مباراة مع الاتحاد هذا الموسم، إلا أن مدالله العليان، وبعد الهجوم الشرس عليه عقب مواجهة الهلال، لا يبدو مستمرا مع الفريق الموسم القادم.

تقليص القائمة سيدفع الأندية لاختيار اللاعبين أصحاب الجودة الأفضل لتمثيل الفريق محليا، وهذا قد يجعل العليان خارج الحسابات الموسم القادم، خاصة أنه صُنف ضمن قائمة «المغضوب عليهم» لدى جماهير العميد.